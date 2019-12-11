Зеленский провел телефонный разговор с преемником Туска на посту президента Евросовета

11 декабря, 2019, 15:12

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Разговор состоялся перед предстоящим заседанием Европейского Совета, на котором запланировано обсуждение санкций, по РФ.

Зеленский поздравил Шарля Мишеля с избранием на должность и пожелал успехов во главе высшего органа Европейского Союза, а также поделился с ним деталями течения Нормандской встречи, поблагодарив за поддержку Евросоюзом его инициативы.

"Рассчитываю, что лидеры государств-членов ЕС будут сохранять единство в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также в продолжении санкционного давления на РФ до полного выполнения Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины", - сказал президент Украины.

Кроме того, Владимир Зеленский заверил собеседника в поддержке Украиной решения вопроса транзита газа.

В свою очередь, президент Европейского Совета приветствовал прогресс Украины во внедрении евроинтеграционных реформ и подтвердил готовность Евросоюза и в дальнейшем оказывать необходимую помощь в этом процессе.

Также стороны обсудили направления дальнейшего сотрудничества в реализации договоренностей 21-го саммита Украина-ЕС.

Владимир Зеленский пригласил новогу главу Европейского Совета посетить Украину.