Зеленский провел телефонный разговор с преемником Туска на посту президента Евросовета
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
Разговор состоялся перед предстоящим заседанием Европейского Совета, на котором запланировано обсуждение санкций, по РФ.
Зеленский поздравил Шарля Мишеля с избранием на должность и пожелал успехов во главе высшего органа Европейского Союза, а также поделился с ним деталями течения Нормандской встречи, поблагодарив за поддержку Евросоюзом его инициативы.
"Рассчитываю, что лидеры государств-членов ЕС будут сохранять единство в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также в продолжении санкционного давления на РФ до полного выполнения Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины", - сказал президент Украины.
Кроме того, Владимир Зеленский заверил собеседника в поддержке Украиной решения вопроса транзита газа.
В свою очередь, президент Европейского Совета приветствовал прогресс Украины во внедрении евроинтеграционных реформ и подтвердил готовность Евросоюза и в дальнейшем оказывать необходимую помощь в этом процессе.
Также стороны обсудили направления дальнейшего сотрудничества в реализации договоренностей 21-го саммита Украина-ЕС.
Владимир Зеленский пригласил новогу главу Европейского Совета посетить Украину.
- Напомним, 69 премьер-министр Бельгии Шарль Мишель был избран на должность главы Европейского Совета 1 декабря 2019 г.
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