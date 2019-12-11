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Espreso.tvОбществоЗеленский подписал закон об отмене госмонополии на производство спирта

Зеленский подписал закон об отмене госмонополии на производство спирта


фото: rbc
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым отменяется монопольное право государственного Укрспирта на производство спирта

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Законопроектом предусмотрено, что государственная монополия на производство спирта упраздняется с 1 января 2020 года, одновременно частным предприятиям всех форм собственности позволят производить спирт в Украине. Условием производства спирта станет получение соответствующего разрешения у государства - лицензии.

"Также проект закона вводит полную либерализацию экспорта спирта из Украины. Так, согласно документу, экспорт спирта этилового, спирта этилового ректифицированного виноградного, спирта этилового ректифицированного плодового осуществляют субъекты хозяйствования, которые получили лицензию на производство", - объясняли в Офисе президента во время презентации законопроекта.

 

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