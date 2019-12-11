 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский подписал закон о бюджете на 2020 год

Зеленский подписал закон о бюджете на 2020 год


фото: reuters
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о Государственном бюджете на 2020 год

Соответствующие изменения содержатся на сайте Верховной Рады.

Напомним, 14 ноября 2019 года Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2020 год. За документ в третьем чтении проголосовали 280 депутатов.

Бюджет на 2020 год базируется на курсе 27,5 гривни за доллар. Доходы бюджета должны составить 1,09 трлн грн, а расходы - 1,18 трлн грн.

Согласно расчетам Минфина, доходы госбюджета в 2020 году составят 1,094 трлн грн, а расходы - 1,18 трлн грн.

Дефицит бюджета составит 2,09%.

Для расчетов брался базовый курс 27,5 гривни за доллар.

Минимальная зарплата с 1 января 2020 вырастет до 4723 гривен в месяц, а прожиточный минимум - до 2102 гривен в месяц (его повысят также с 1 июля и 1 декабря).

Обслуживание госдолга "потянет" из бюджета 141,5 млрд грн.

Развитие дорожной инфраструктуры рассчитывают осуществлять за 73,7 млрд грн, что на 37% больше, чем в прошлом году.

Также существенно возросло финансирование Пенсионного фонда из государственного бюджета - 173 млрд грн (на 40% больше). А средства на выплаты субсидии пришлось сократить до 48 млрд грн.

На образование планируется направить 145,1 млрд грн, что на 12,7% больше прошлогоднего показателя бюджета.

Общие расходы на здравоохранение составляют 113,3 млрд грн, что на 15,1 млрд больше, чем было заложено в бюджете на 2019 год.

На охрану и безопасность в следующем году будет потрачено 245, 8 млрд грн (на 16% больше, чем год назад), из них Минобороны получит 130 млрд грн, а МВД - 93 млрд.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 декабря, 2019 среда

больше новостей

11 декабря, 2019 среда

10 декабря, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать