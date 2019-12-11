Зеленский подписал закон о бюджете на 2020 год
Соответствующие изменения содержатся на сайте Верховной Рады.
Напомним, 14 ноября 2019 года Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2020 год. За документ в третьем чтении проголосовали 280 депутатов.
Бюджет на 2020 год базируется на курсе 27,5 гривни за доллар. Доходы бюджета должны составить 1,09 трлн грн, а расходы - 1,18 трлн грн.
Согласно расчетам Минфина, доходы госбюджета в 2020 году составят 1,094 трлн грн, а расходы - 1,18 трлн грн.
Дефицит бюджета составит 2,09%.
Для расчетов брался базовый курс 27,5 гривни за доллар.
Минимальная зарплата с 1 января 2020 вырастет до 4723 гривен в месяц, а прожиточный минимум - до 2102 гривен в месяц (его повысят также с 1 июля и 1 декабря).
Обслуживание госдолга "потянет" из бюджета 141,5 млрд грн.
Развитие дорожной инфраструктуры рассчитывают осуществлять за 73,7 млрд грн, что на 37% больше, чем в прошлом году.
Также существенно возросло финансирование Пенсионного фонда из государственного бюджета - 173 млрд грн (на 40% больше). А средства на выплаты субсидии пришлось сократить до 48 млрд грн.
На образование планируется направить 145,1 млрд грн, что на 12,7% больше прошлогоднего показателя бюджета.
Общие расходы на здравоохранение составляют 113,3 млрд грн, что на 15,1 млрд больше, чем было заложено в бюджете на 2019 год.
На охрану и безопасность в следующем году будет потрачено 245, 8 млрд грн (на 16% больше, чем год назад), из них Минобороны получит 130 млрд грн, а МВД - 93 млрд.
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