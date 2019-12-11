Иногда в игре нужна удача, - Каштру о поражении "Аталанте"
11 декабря, 2019, 22:53
Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру считает, что в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Аталанты" (0: 3) его команде не хватило везения
Об этом сообщает "Футбол 2".
Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал поражение команды в матче Лиги чемпионов против итальянской "Аталанты".
"С нашей стороны было разочарование, потому что иногда в игре нужна удача. В одних матчах она была у нас, сегодня - не было. Результат очень тяжелый после всего, что произошло в поле. Хотя и результат 0: 3, но я не вижу сверхсилы "Аталанты", - сказал специалист.
Донецкий "Шахтер" уступил итальянской "Аталанте" со счетом 0: 3, в Харькове. По результатам группового раунда Лиги чемпионов команда Каштру вылетела в 1/16 финала Лиги Европы.
- 11 декабря в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл итальянской "Аталанте" со счетом 0: 3 и вылетел в 1/16 финала Лиги Европы.
- В матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов, "Манчестер Сити" поиздевался над загребским "Динамо" , разгромив соперника со счетом 4: 1.
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