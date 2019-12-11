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Espreso.tvСпортИногда в игре нужна удача, - Каштру о поражении "Аталанте"

Иногда в игре нужна удача, - Каштру о поражении "Аталанте"


фото: Reuters
Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру считает, что в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Аталанты" (0: 3) его команде не хватило везения

Об этом сообщает "Футбол 2".

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал поражение команды в матче Лиги чемпионов против итальянской "Аталанты".

"С нашей стороны было разочарование, потому что иногда в игре нужна удача. В одних матчах она была у нас, сегодня - не было. Результат очень тяжелый после всего, что произошло в поле. Хотя и результат 0: 3, но я не вижу сверхсилы "Аталанты", - сказал специалист.

Донецкий "Шахтер" уступил итальянской "Аталанте" со счетом 0: 3, в Харькове. По результатам группового раунда Лиги чемпионов команда Каштру вылетела в 1/16 финала Лиги Европы.

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