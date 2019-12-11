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Espreso.tvОбществоВоенный комитет НАТО приедет в Украину весной 2020 года

Военный комитет НАТО приедет в Украину весной 2020 года

В Украине состоится выездное заседание Военного комитета НАТО на базе Национальной академии сухопутных войск

Об этом в Facebook сообщил начальник на свои Павел Ткачук.

"Получил информацию от Миссии Украины при НАТО о том, что в конце марта следующего, в 2020 году на базе Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного и подчиненных воинских частей состоится выездное заседание Военного комитета НАТО. Для нас это особая честь и одновременно огромная ответственность. Коллектив академии приступил к подготовке этого важного мероприятия международного сотрудничества Украины и ее Вооруженных Сил, чтобы достойно представить нашу страну ", - заявил Ткачук.

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