Внедрение постоянно действующего особого статуса Донбасса неприемлемо, - Движение сопротивления капитуляции

11 декабря, 2019, 21:24

Движение сопротивления капитуляции обнародовало заявление о продлении действия закона об особенностях местного самоуправления на Донетчине и Луганщине

Оно обнародовано на Facebook.

Комитет Верховной Рады рассмотрел законопроект о внесении изменений в Закон Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Комитет рекомендует продлить на год действие закона в действующей редакции со всеми предохранителями от его немедленного применения.

"При нынешних обстоятельствах решение, которое завтра должна принять ВРУ, - плохое, но вынужденное. Мы понимаем, что Кремль не оставил своих разрушительных планов и будет пытаться подорвать украинскую государственность путем внедрения постоянно действующего "особого статуса" для Донбасса. Это неприемлемо. Ведь в Украине нет "внутреннего конфликта", зато есть вооруженная агрессия России против Украины и оккупация Россией Крыма и части Донецкой и Луганской ", - говорится в заявлении.

Движение сопротивления капитуляции предостерегает президента Украины и Верховную Раду Украины от имплементации в законодательство "формулы Штайнмайера", фактической федерализации Украины, внесения в Конституцию изменений относительно "особенностей местного самоуправления" в Донецкой и Луганской областях.

"Призываем неуклонно придерживаться Закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" от 18 января 2018 года", - пишет Движение сопротивления.

В случае, если Президент Украины и Верховная Рада Украины проигнорируют эти требования, реакция Движения сопротивления капитуляции и всего украинского общества будет мгновенной и эффективной. Они отмечают, что и в дальнейшем будут действовать в рамках Конституции Украины и законодательства, и призывают к этому и власть.