Вход свободный: на какой матч чемпионата Украины по футболу можно попасть бесплатно
Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.
В субботу, 14 декабря, в 14:00 на стадионе "Украина" состоится матч 18-го тура чемпионата Украины по футболу, местный "Львов" будет принимать коваливский "Колос". Хозяева поля анонсировали, что вход на стадион будет бесплатным.
"Уважаемые болельщики! Приглашаем вас на последний домашний матч "сине-золотых львов" в 2019 году. Вы были с нами на протяжении всего года и давали нам с трибун самое главное - свою поддержку. Мы же изо всех сил стараемся отблагодарить вас своей самоотдачей и игрой на поле! Вход на матч ПФК "Львов" - ФК "Колос" - свободный! Мы ждем именно тебя!" - говорится в сообщении клуба.
После 17 матчей "Львов" занимает десятую строчку в турнирной таблице, в активе команды 12 очков.
- Напомним, 6 декабря, в первом матче 17-го тура чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" победил "Олимпик" со счетом 3: 0.
- 7 декабря "Александрия" на своем поле победила "Ворсклу" .
- Кроме этого, "Колос" из села Ковалевка победил при численном преимуществе "Днепр-1" .
- Во Львове в 17-м туре "Десна" победила "Карпаты" со счетом 6: 2.
- 8 декабря в Киеве "Динамо" в меньшинстве уступил "Зари" и опустился на четвертое место.
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