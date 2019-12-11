Вход свободный: на какой матч чемпионата Украины по футболу можно попасть бесплатно

11 декабря, 2019, 18:26

14-го декабря, в 18 туре УПЛ "Львов" на стадионе "Украина" принимает Ковалевский "Колос", руководство клуба решило сделать вход на стадион свободным

Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.

В субботу, 14 декабря, в 14:00 на стадионе "Украина" состоится матч 18-го тура чемпионата Украины по футболу, местный "Львов" будет принимать коваливский "Колос". Хозяева поля анонсировали, что вход на стадион будет бесплатным.

"Уважаемые болельщики! Приглашаем вас на последний домашний матч "сине-золотых львов" в 2019 году. Вы были с нами на протяжении всего года и давали нам с трибун самое главное - свою поддержку. Мы же изо всех сил стараемся отблагодарить вас своей самоотдачей и игрой на поле! Вход на матч ПФК "Львов" - ФК "Колос" - свободный! Мы ждем именно тебя!" - говорится в сообщении клуба.

После 17 матчей "Львов" занимает десятую строчку в турнирной таблице, в активе команды 12 очков.