В Украине сохранится сухая погода, - Наталья Диденко
11 декабря, 2019, 13:07
В четверг, 11 декабря, в большинстве областей Украины сохранится сухая погода
Об этом сообщила в Facebook синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
"Пока большинство стран Европы наблюдают за сильными дождями - синий цвет, снегами - розовый цвет, спасаются от штормовых ветров, Украина и находится в зоне антициклона. Температура воздуха ночью от небольшого минуса до маленького плюса, днем +2...+5 градусов, на юге до +6...+9 градусов", - прогнозирует госпожа Диденко.
По словам метеоролога, вероятны туманы, если их не разгонит порывистый юго-восточный ветер.
В Киеве 12 декабря будет сухо, прохладно и ветрено. Днем ожидается до +3°C.
Синоптик также отметила, что потепление можно ожидать со следующей недели.
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