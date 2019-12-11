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Espreso.tvОбществоВ Украине сохранится сухая погода, - Наталья Диденко

В Украине сохранится сухая погода, - Наталья Диденко

В четверг, 11 декабря, в большинстве областей Украины сохранится сухая погода

Об этом сообщила в Facebook синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"Пока большинство стран Европы наблюдают за сильными дождями - синий цвет, снегами - розовый цвет, спасаются от штормовых ветров, Украина и находится в зоне антициклона. Температура воздуха ночью от небольшого минуса до маленького плюса, днем +2...+5 градусов, на юге до +6...+9 градусов", - прогнозирует госпожа Диденко.

По словам метеоролога, вероятны туманы, если их не разгонит порывистый юго-восточный ветер.

В Киеве 12 декабря будет сухо, прохладно и ветрено. Днем ожидается до +3°C.

Синоптик также отметила, что потепление можно ожидать со следующей недели.

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