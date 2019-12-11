В Украине будут производить внедорожники с люком на крыше и климат-контролем

11 декабря, 2019, 10:08

Бронированный автомобиль "Новатор", поставляемый в ВСУ и спецподразделения СБУ и МВД, в конце 2020 года получит гражданскую версию - Novator-CV. Авто для рынка будет отличаться от армейской версии отсутствием бронезащиты

Об этом сообщили в пресс-службе конструкторско-производственного предприятия "Украинская бронетехника".

"Речь не идет о производстве "паркетного" пикапа с "брутальной" внешностью, на котором можно "порыкать" у входа в ночной клуб или покатать девушек после дискотеки. Хотя эта машина на трассе и ведет себя, как спортивный болид, ее родная стихия - бездорожье, леса и горы, а назначение - путешествия и настоящие приключения", - рассказал директор "Украинской бронетехники" Александр Кузьма.

Авто получит восьмицилиндровый турбодизель объемом 6,7 литра и мощностью 300 лошадиных сил. Максимальная скорость в 180 км/ч будет ограничена электроникой.

Машина сохранит возможность преодолевать подъемы с углом до 60% и брод глубиной до 0,7 м, а также двигаться с боковым наклоном до 50% и при этом перевозить в грузовом отсеке до 2 тонн.

Полноприводный пятиместный автомобиль будет комплектоваться 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, пневматической подвеской с изменяемым клиренсом, гидравлическими двойными тормозами с системой ABS, мощной противоударной и влагозащищенной электрической лебедкой с длиной троса 30 м.

В базовой версии машина сохранит систему ночного вождения, подогрев всех стекол и зеркал, люк для выхода на крышу, высокоскоростную автоматическую систему пожаротушения салона и двигателя, автоматическую систему подкачки шин, электрический инвертор на 220 вольт, разъемы для зарядки мобильных телефонов и радиостанций, а также систему климат-контроля.

Прием заказов на Novator-CV начнется в конце 2020 года. Приблизительная цена на авто пока неизвестна.