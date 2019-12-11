В старейшей библиотеке Украины пройдет благотворительный вечер

11 декабря, 2019, 13:31

Старейшая библиотека Украины, которая насчитывает около 120 тысяч старопечатных книг, станет местом проведения атмосферного благотворительного мероприятия

13 декабря во крышей Научной библиотеки ЛНУ им. Ивана Франко, на улице Драгоманова 5, интеллектуалы, влиятельные люди, светская и деловая элита объединятся ради общей цели. Количество исторически ценных материалов, собранное в стенах этого здания, впечатляет. Теперь современность диктует нам новую задачу - создание цифровой библиотеки, что позволит расширить доступ к этим старым изданиям и, конечно, сохранить их. Однако для достижения этой цели нужно привлечь меценатов, которые помогут его реализовать.

Кроме возможности продолжить традиции меценатства, благотворительный вечер в Андрея - это также стилизованное мероприятие.

На празднике будут воспроизведены древние обряды и обычаи, которые организаторы специально углубленно изучали вместе с фольклористами перед созданием сценария. Песни, танцы, поговорки, декор, Андреевские сладости - все, чтобы проникнуться украинским колоритом и почувствовать магию благотворительности.

Стоит ли говорить, что бережное хранение, пополнение фондов новыми памятниками литературы - заслуга многочисленных меценатов? На протяжении многих веков благородные покровители искусства вносили свою лепту, чтобы сохранять самобытность библиотеки и, что даже более важно - развивать ее. И сегодня много неравнодушных и талантливых людей интересуются историей этой уникальной библиотеки и ищут способы дарить ей возможность совершенствоваться. Некоторые из приглашенных на мероприятие заранее проявили стремление поддержать акцию. Например, группа Roсkoko уже присоединился к проекту, став партнером действа и записав музыкальное видео внутри библиотеки.

Мероприятие уже получило одобрение в средствах массовой информации, а люди, которые занимаются приготовлением праздника, делятся прогнозами и ожиданиями от проекта. "Библиотека Львовского университета сегодня - это не только ресурсный, но и важный научно-образовательный центр, место памяти и пространство созидания. Мы уже много сделали, но завершение проекта позволит существенно расширить перспективы достойной украинской репрезентации в мировом информационном пространстве. Благотворительный вечер на Андрея - это прекрасная возможность вспомнить о традициях и действенно очертить путь к открытым и качественным ресурсам. А преподаватели, ученые, студенты, учащиеся и все заинтересованные очень быстро это по-настоящему оценят!" - отмечает директор Научной библиотеки Василий Кметь.

Первые шаги на пути к созданию цифровой библиотеки уже сделаны. Частично приобретена сканирующая техника, реализованы несколько успешных акций. Но самые большие надежды, все же, возложены на благотворительное мероприятие на Андрея, которое пройдет под лозунгом "Меценаты живут вечно в бессмертном деле, в которое они вкладывают душу".