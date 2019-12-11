В США запустят завод по переработке людей в компост
Об этом пишет ScienceAlert .
Легальная возможность трансформировать усопших в почву появилась после принятия соответствующего законопроекта. Штат Вашингтон стал первым в США, где разрешили альтернативу традиционным методам. Закон начнет действовать в мае 2020 года.
Процесс трансформации тела в почву напоминает естественное захоронение. Усопших размещают в многоразовых капсулах шестиугольной формы, внутри которых находятся опилки и которые хорошо проветриваются. Это создает оптимальные условия для развития бактерий и микроорганизмов, которые разлагают тело, включая кости и зубы.
Через 30 дней после начала тело полностью трансформируется, а побочным продуктом является грунт. Его можно использовать для выращивания растений.
Родственники могут забрать часть или весь объем созданной почвы, а также могут оставить ее для консервации, тогда организаторы отправят материал в местный залив Пьюджет. Последнее является главной целью Recompose, так как почва возвращается в природную среду. Это оказывает минимальное негативное влияние на экологию по сравнению с традиционным захоронением или кремацией. Процесс рекомпозиции позволяет избежать выбросов одной тонны CO2.
В Recompose оценивают свои услуги в $5500. Традиционные "зеленые" похороны в штате Вашингтон потребуют около $6000, обычные похороны стоят от $8000, а кремация - от $1000 до $7000.
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