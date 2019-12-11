В SpaceX анонсировали первый пилотируемый полет космического корабля Crew Dragon
Об этом сообщила президент компании "SpaceX" Гвен Шотвелл изданию Spaceflight Now.
"Мы надеемся на первый полет с экипажем в феврале", - рассказала Шотвелл.
Перед пилотируемым полетом корабль должен пройти еще несколько тестов. В частности, будет проверена система аварийного прекращения полета Crew Dragon. Официально она называется испытанием на отказ в полете и позволяет убедиться, что капсула может безопасно избежать аварии при запуске.
Испытания будут проходить в Космическом центре имени Джона Кеннеди NASA во Флориде без астронавтов на борту.
Если испытания пройдут успешно, в феврале Crew Dragon сможет доставить на Международную космическую станцию астронавтов NASA Боба Бенкен и Дага Херли.
В дальнейшем компания "SpaceX" планирует отправлять астронавтов на МКС на регулярной основе.
- Напомним, 29 сентября, Маск представил проект корабля " Starship " для осуществления межпланетных перелетов.
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