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Espreso.tvОбществоВ SpaceX анонсировали первый пилотируемый полет космического корабля Crew Dragon

В SpaceX анонсировали первый пилотируемый полет космического корабля Crew Dragon

космический корабль Crew Dragon
космический корабль Crew Dragon
фото: spaceflightnow
Компания SpaceX анонсировала первый пилотируемый полет своего космического корабля Crew Dragon, запланированный на февраль 2020 года

Об этом сообщила президент компании "SpaceX" Гвен Шотвелл изданию Spaceflight Now.

"Мы надеемся на первый полет с экипажем в феврале", - рассказала Шотвелл.

Перед пилотируемым полетом корабль должен пройти еще несколько тестов. В частности, будет проверена система аварийного прекращения полета Crew Dragon. Официально она называется испытанием на отказ в полете и позволяет убедиться, что капсула может безопасно избежать аварии при запуске.

Испытания будут проходить в Космическом центре имени Джона Кеннеди NASA во Флориде без астронавтов на борту.

Если испытания пройдут успешно, в феврале Crew Dragon сможет доставить на Международную космическую станцию астронавтов NASA Боба Бенкен и Дага Херли.

В дальнейшем компания "SpaceX" планирует отправлять астронавтов на МКС на регулярной основе.

  • Напомним, 29 сентября, Маск представил проект корабля " Starship " для осуществления межпланетных перелетов.

 

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