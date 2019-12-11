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Espreso.tvОбществоВ России решили заочно судить Анатолия Гриценко за "терроризм"

В России решили заочно судить Анатолия Гриценко за "терроризм"


фото: zakarpattya.net
Следственный комитет РФ завершил расследование так называемого уголовного дела в отношении экс-министра обороны, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, обвиняемого в призывах к совершению терактов в России

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего министра обороны Украины, экс-кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко. Его обвиняют в совершении публичных призывов к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации с использованием средств массовой информации (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Следком РФ сообщает, что Гриценко был "объявлен в международный розыск", а в апреле 2019 года "заочно арестован" российскими властями. Дело с утвержденным обвинительным заключением Следственный комитет РФ направил в российский суд.

Следком отмечает, что Гриценко "продолжает скрываться на территории Украины", откуда не может быть экстрадирован в соответствии с нормами международного права и законодательства Украины.

В 2018 году Следственный комитет РФ обвинил экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко в том, что он якобы призывал взрываать на территории России железнодорожные поезда.

За аналогичные "преступления" в России хотят "судить" многих украинских политиков: Арсения Яценюка, Арсена Авакова, Дмитрия Яроша, Юрия Березу, Андрея Левуса и Игоря Мосийчука, Антона Геращенко, Владимира Парасюка.

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