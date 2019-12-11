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Espreso.tvОбществоВ Праге планируют поставить памятник "власовцам" - Россия возмущена

В Праге планируют поставить памятник "власовцам" - Россия возмущена

генерал Власов
генерал Власов
фото: aif
Муниципалитет пражского района Ржепорие одобрил план своего старосты по строительству памятника солдатам "Русской освободительной армии" генерала Андрея Власова

Об этом сообщает AP.

План, утвержденный во вторник, призван почтить память солдат, которые помогли освободить Прагу в конце Второй мировой войны.

Роль "Русской освободительной армии" Власова противоречива. Сформированная из бывших советских солдат, она воевала против Красной Армии вместе с нацистскими войсками.

В начале мая 1945 года армия Власова пришла на помощь чешскому восстанию против нацистского правления до прихода советских войск и помогла спасти город от разрушения. Погибло около 300 человек.

Власов был казнен советской властью после войны.

Проект памятника, который должен был быть завершен в мае, пока нечеткий, но может предусматривать пояснительный текст о роли Власова в истории.

Посольство России в Праге выразило протест в связи с инициативой старосты пражского района Павла Новотного, который недавно направил письмо президенту России Владимиру Путину, объяснив ему, что Москва не имеет права голоса в этом вопросе.

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