В Праге планируют поставить памятник "власовцам" - Россия возмущена
Об этом сообщает AP.
План, утвержденный во вторник, призван почтить память солдат, которые помогли освободить Прагу в конце Второй мировой войны.
Роль "Русской освободительной армии" Власова противоречива. Сформированная из бывших советских солдат, она воевала против Красной Армии вместе с нацистскими войсками.
Власов был казнен советской властью после войны.
Проект памятника, который должен был быть завершен в мае, пока нечеткий, но может предусматривать пояснительный текст о роли Власова в истории.
Посольство России в Праге выразило протест в связи с инициативой старосты пражского района Павла Новотного, который недавно направил письмо президенту России Владимиру Путину, объяснив ему, что Москва не имеет права голоса в этом вопросе.
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
-
5 декабря, 2019 Виталий Портников: "Аншлюс" Беларуси откладывается
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
Читайте также
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
-
5 декабря, 2019 Виталий Портников: "Аншлюс" Беларуси откладывается