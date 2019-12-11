В Молдове заявили, что молдовский олигарх-беглец Плахотнюк ищет убежища в Украине

11 декабря, 2019, 14:45

Лидер молдовской пророссийской "Нашей партии" Ренато Усатый заявил, что экс-лидер демократической партии Молдовы, олигарх-беглец Владислав Плахотнюк, который переехал в США, ищет убежища в Украине

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Я спросил кое-кого из украинских служб, в чем смысл Владу Плахотнюку получить политическое убежище в Украине. Он объяснил мне, что тот находится в международном розыске по нескольким делам, открытым в Российской Федерации, а Украина является государством, которое никого не выдает России", - сказал Усатый.

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Также Усатый заявил, что пока Плахотнюк не может покинуть США, поскольку это может привести к отмене заявления о предоставлении убежища в стране.