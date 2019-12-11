В Лукьяновском СИЗО введут онлайн-жалобы для осужденных
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
"Мы хотим предоставить лицам, взятым под стражу и осужденным, возможность подавать конфиденциальные онлайн-жалобы на ненадлежащее обращение или условия содержания с помощью специальной информационно-коммуникационной системы в Национальный превентивный механизм, прокуратуру и другие органы", - отметил министр Малюська.
По его словам, нужно прекратить случаи ненадлежащего обращения в СИЗО и тюрьмах. Внедрение электронной жалобы должно создать эффективную систему противодействия пыткам, жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению с заключенными.
"Мы нормативно регулируем и позволяем этот механизм приказом Минюста. В настоящее время одним из пилотных учреждений для реализации этого механизма определено государственное учреждение "Киевский следственный изолятор". В учреждении установлено соответствующее оборудование по пилотной отработке механизма представления конфиденциальной онлайн жалобы заключенными", - сказал Малюська
Сейчас в Администрации ГКВС уже установлено программное обеспечение, которое позволяет получать в электронном виде онлайн жалобу, в том числе в формате видеообращения.
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