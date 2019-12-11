В Краматорске память о российских обстрелах перенесли с общедоступного места в военную часть

11 декабря, 2019, 14:07

В пострадавшем от российских обстрелов и оккупации Краматорске убрали с общедоступного места мемориал памяти жертв обстрела города русскими оккупантами 10 февраля 2015 года

Об этом сообщило местное издание "ОбщеЖитие" .

Мемориал в виде российской ракеты в стеклянном кубе с надписью "Сколько еще людей должно погибнуть?" был установлен 10 февраля 2018 года.

Сейчас мемориал перенесли на территорию воинской части 81-й аэромобильной бригады.

Руководитель Управления по гуманитарным вопросам горсовета Краматорска Андрей Гореславцев пояснил, что в начале 2019 года директор предприятия "Мекс Адвертайзинг", которое выступало автором проекта и разработчиком памятки обратился к местным властям с предложением перенесли объект в другое место, так как на месте установки за ним отсутствует хозяйственный надзор. Альтернативой предлагали расположение 81-й аэромобильной бригады и командование воинской части согласилось на это предложение.

По словам журналиста, координатора Центра "ДІЙ-Краматорськ" Андрея Романенко, объект рассматривался как временный еще когда его устанавливали.

"Затем предлагалось взять этот объект на баланс города, чтобы обеспечивать его сохранность и ремонт в дальнейшем, но, судя по всему, это сделано не было", - рассказал Андрей Романенко.