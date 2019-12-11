В комитете Рады депутаты "Батькивщины" и "Голоса" не поддержали пролонгации закона об особом статусе Донбасса

11 декабря, 2019, 17:18

Стало известно, как комитет по вопросам организации государственной власти голосовал за рекомендацию поддержать законопроект о внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей"

Об этом написал глава подкомитета по вопросам административно-территориального устройства Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти Виталий Безгин в Facebook.

"Комитет поддержал продление действия закона об особенностях местного самоуправления ОРДЛО на 2020 год: Слуга Народу - "за", "За Майбутнє" - "за", Европейская Солидарность - "за", ОПЗЖ - "за", "Батькивщина" и "Голос" - не "за"", - написал он.