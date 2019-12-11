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Espreso.tvОбществоВ комитете Рады депутаты "Батькивщины" и "Голоса" не поддержали пролонгации закона об особом статусе Донбасса

В комитете Рады депутаты "Батькивщины" и "Голоса" не поддержали пролонгации закона об особом статусе Донбасса


фото: rada.gov.ua
Стало известно, как комитет по вопросам организации государственной власти голосовал за рекомендацию поддержать законопроект о внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей"

Об этом написал глава подкомитета по вопросам административно-территориального устройства Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти Виталий Безгин в Facebook.

"Комитет поддержал продление действия закона об особенностях местного самоуправления ОРДЛО на 2020 год: Слуга Народу - "за", "За Майбутнє" - "за", Европейская Солидарность - "за", ОПЗЖ - "за", "Батькивщина" и "Голос" - не "за"", - написал он.

  • По словам президента Зеленского, действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" продолжат еще на год.
  • Руководство фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и Александр Корниенко зарегистрировали в Раде законопроект "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей"
  • Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил суть внесенного законопроекта "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".
  • Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко прокомментировал проект закона о внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".
  • Комитет по вопросам организации государственной власти рекомендует Верховной Раде принять законопроект о внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" ..
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