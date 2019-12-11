В четверг ВР рассмотрит продление действия закона об особом статусе Донбасса, - Верещук
11 декабря, 2019, 13:12
Проект закона о внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" рассмотрят в четверг, 12 декабря
Об этом сообщает РБК-Украина.
Верещук отметила, что у депутатов нет времени на новый закон и внесения кардинальных изменений до конца года.
"Это будет закон об особом статусе, а особенно его пролонгация. Потому что мы говорим, что нет времени на новый закон и внесение кардинальных изменений до конца года. А с Нового года спокойно садимся и будет нарабатывать или новый или внесении изменений в уже существующий" , - заявила Верещук.
На сайте комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Рады анонсировано, что сегодня в 16:00 рассмотрят этот законопроект.
- По словам президента Зеленского, действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" продлят еще на год.
- Руководство фракции "Слуга народа" - Давид Арахамия и Александр Корниенко - зарегистрировали в Раде законопроект "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей"
- Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил суть внесенного законопроекта "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей"
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