Угрозы депутаткам "Голоса": комитет Рады обратится к НАПК по поводу конфликта интересов
Об этом сообщает пресс-служба партии "Голос".
Регламентный комитет парламента принял решение обратиться в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в отношении ситуации, которая произошла на заседании комитета по вопросам здоровья нации.
Такое решение поддержали большинство депутатов Комитета по вопросам регламента при рассмотрении обращения от депутаток Ольги Стефанишиной и Александры Устиновой.
Речь идет о скандальном заседании Комитета по вопросам здоровья нации, когда депутаткам "Голоса" угрожали физической расправой за их законопроект 2089 о снижении цен на лекарства.
"Такие случаи давления и угроз не должны повториться. Потому что вчера это случилось с нами, а завтра может случиться с любым другим народным депутатом. Ни фармбизнес, ни любой другой бизнес не должен давить на народных депутатов и продвигать на заседаниях парламентских комитетов свои интересы. И такие факты давления и конфликта интересов должны рассматривать правоохранительные органы. Будем ждать теперь на реакцию НАПК", - говорит Стефанишина.
- Бывший советник министра здравоохранения Александр Чумак угрожал на заседании комитета Рады народному депутату от фракции "Голос" Александре Устиновой.
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