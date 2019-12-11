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Espreso.tvОбществоУгрозы депутаткам "Голоса": комитет Рады обратится к НАПК по поводу конфликта интересов

Угрозы депутаткам "Голоса": комитет Рады обратится к НАПК по поводу конфликта интересов


фото: thebabel
Регламентный комитет Верховной Рады обратится в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в отношении угроз в сторону депутаток от фракции "Голос" Ольги Стефанишиной и Александры Устиновой

Об этом сообщает пресс-служба партии "Голос".

Регламентный комитет парламента принял решение обратиться в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в отношении ситуации, которая произошла на заседании комитета по вопросам здоровья нации.

Такое решение поддержали большинство депутатов Комитета по вопросам регламента при рассмотрении обращения от депутаток Ольги Стефанишиной и Александры Устиновой.

Речь идет о скандальном заседании Комитета по вопросам здоровья нации, когда депутаткам "Голоса" угрожали физической расправой за их законопроект 2089 о снижении цен на лекарства.

"Такие случаи давления и угроз не должны повториться. Потому что вчера это случилось с нами, а завтра может случиться с любым другим народным депутатом. Ни фармбизнес, ни любой другой бизнес не должен давить на народных депутатов и продвигать на заседаниях парламентских комитетов свои интересы. И такие факты давления и конфликта интересов должны рассматривать правоохранительные органы. Будем ждать теперь на реакцию НАПК", - говорит Стефанишина.

  • Бывший советник министра здравоохранения Александр Чумак угрожал на заседании комитета Рады народному депутату от фракции "Голос" Александре Устиновой.
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