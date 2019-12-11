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Espreso.tvОбществоТрамп предостерег Россию от вмешательства в выборы президента США и призвал "урегулировать конфликт с Украиной"

Трамп предостерег Россию от вмешательства в выборы президента США и призвал "урегулировать конфликт с Украиной"

Президент США Дональд Трамп призвал Россию "урегулировать конфликт с Украиной" и предостерег главу МИД РФ Сергея Лаврова от любых попыток вмешательства в выборы в США

Об этом говорится в сообщении Белого дома о встрече Трампа с Лавровым в Вашингтоне, передает "Радио Свобода".

Кроме того, Трамп отметил поддержку "эффективного глобального контроля над вооружениями", который включал бы как Россию, так и Китай.

Также Трамп попросил Россию о поддержке предотвращения разработки Ираном ядерного оружия и обеспечения ядерного разоружения КНДР.

Визит Лаврова состоялся 10 декабря - на следующий день после четырехсторонних переговоров между Россией, Францией, Германией и Украиной для урегулирования войны на Донбассе.

С Лавровым встретился госсекретарь США Майк Помпео. Собеседники обсудили денуклеаризацию Северной Кореи, смену руководства в Венесуэле, Украине, а также вмешательство России в выборы в США в 2016 году и будущее договоров по ядерному оружию.

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