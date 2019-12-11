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Espreso.tvСпортСильная команда, которой крайне необходима победа, - тренер "Лугано" о "Динамо"

Сильная команда, которой крайне необходима победа, - тренер "Лугано" о "Динамо"


фото: fcdynamo.kiev.ua
Накануне матча 6-го тура Лиги Европы главный тренер швейцарского "Лугано" Маурицио Якобаччи рассказал, что его команда с уважением относится к своему сопернику киевскому "Динамо"

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

На предматчевой пресс-конференции, посвященной встрече 6-го тура группового раунда Лиги Европы между киевским "Динамо" и швейцарским "Лугано", главный тренер швейцарцев Маурицио Якобаччи прокомментировал готовность к матчу.

"Наше участие в Лиге Европы подходит к концу. Мы знаем, что нам будет противостоять сильная команда, которой крайне необходима победа. "Динамо" будет прилагать все усилия, чтобы быстро забить гол и победить, а мы постараемся играть в свою игру и противопоставить "Динамо" все , что имеем", - пояснил швейцарский специалист.

После 5-го тура группового раунда Лиги Европы у киевского "Динамо" третья строчка и 6 очков. Для выхода в 1/16 финала турнира, команде Алексея Михайличенко нужно победить "Лугано".

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