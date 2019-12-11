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Espreso.tvОбществоСутки в зоне ООС: оккупанты 11 раз обстреляли украинские позиции

Сутки в зоне ООС: оккупанты 11 раз обстреляли украинские позиции

В течение суток 10 декабря российский оккупационные войска в Донбассе 11 раз обстреляли позиции украинской армии

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты стреляли у Лебединского из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Широкина - из автоматических гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики били неподалеку Майорска из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Кондрашевской Новой - из стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно; у Шумов - из РПГ и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Луганского - из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1 и станковых противотанковых гранатометов; вблизи Катериновки и Новолуганского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

10 декабря потерь вследствие вражеских обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано.

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