Суркисы через оффшоры приобрели футболистов в "Динамо" на 324 млн евро, - FootballLeaks-2
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на книгу под названием FootballLeaks-2.
В немецкой книге есть раздел под названием "Украинское братство", в котором подробно описывается взаимодействие братьев Суркисов с Newport, через которые проходят все средства киевского "Динамо".
"С 1993 года "Динамо" финансово полностью связано с компанией Newport, которую контролирует Игорь Суркис. Бизнес-схема Newport очень выгодна: ведь компания не платит налоги с доходов, полученных за пределами Британских Виргинских островов. Кроме того, никто не может серьезно проверить, из каких источников происходят деньги, которые младший из братьев Суркисов перекачал с карибского оффшора в свой клуб ", - говорится в книге.
Авторы отмечают, что в период с 2011 по 2017 киевляне через Newport потратили 324 миллионов долларов на покупку 82 игроков.
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