Стали известны победители премии "Еспресо. Выбор читателей 2019"
11 декабря, 2019, 19:25
Стали известны победители книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2019" (конкурсы книг для взрослых и детей)
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В категории "Лучшая книга для детей и подростков" победу одержала "Стая" Анастасии Никулиной (Vivat, 2018).
Среди книг для взрослых читатели предпочли "За спиной" Галины Шиян (Фабула, 2019).
В финале конкурса из детских книг были: «Дитя песиголовців» Владимира Аренева; «Стая» Анастасии Никулиной и «Арктическая пасека» Александра Дерманского.
В финале конкурса книг для взрослых были: «Фонетика тишины» Ивана Андрусяка; «За спиной» Гаськи Шиян и «Братство» Олега Криштопы.
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