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Espreso.tvКультураСтали известны победители премии "Еспресо. Выбор читателей 2019"

Стали известны победители премии "Еспресо. Выбор читателей 2019"

Стали известны победители книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2019" (конкурсы книг для взрослых и детей)

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В категории "Лучшая книга для детей и подростков" победу одержала "Стая" Анастасии Никулиной (Vivat, 2018).

Среди книг для взрослых читатели предпочли "За спиной" Галины Шиян (Фабула, 2019).

В финале конкурса из детских книг были: «Дитя песиголовців» Владимира Аренева; «Стая» Анастасии Никулиной и «Арктическая пасека» Александра Дерманского.

В финале конкурса книг для взрослых были: «Фонетика тишины» Ивана Андрусяка; «За спиной» Гаськи Шиян и «Братство» Олега Криштопы.

 

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