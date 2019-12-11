США запланировали самые масштабные за 30 лет военные учения в Европе
Об этом заявил генерал-майор армии США, руководитель операций союзников Берри Сигуин, передает Deutsche Welle.
В рамках учений в Европу перекинут 20 тыс. американских военных. Центром учений станет Германия.
Военных США через Атлантический океан доставят в Бельгию и Нидерланды, откуда через территорию Германии их перебросят в Польшу и к восточным границам НАТО.
При этом вместе с уже имеющимися в Европе военными США их общее количество составит 37 тыс. человек.
Ранее, в ноябре, в Литве прошли двухнедельные военные учения НАТО с участием около 4 тыс. военнослужащих из 11 стран-членов Альянса.
Кроме литовских войск в учениях "Железный волк II" (Iron Wolf II) приняли участие подразделения из Германии, США и Великобритании.
Целью учений на литовском полигоне Пабраде было улучшение взаимодействия между силами стран-членов НАТО. Участники отработали планирование и выполнение наступательных и оборонительных операций.
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