 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСША запланировали самые масштабные за 30 лет военные учения в Европе

США запланировали самые масштабные за 30 лет военные учения в Европе

Весной 2020 года США планируют провести в Европе самые масштабные учения со времен окончания "холодной войны"

Об этом заявил генерал-майор армии США, руководитель операций союзников Берри Сигуин, передает Deutsche Welle.

В рамках учений в Европу перекинут 20 тыс. американских военных. Центром учений станет Германия.

Военных США через Атлантический океан доставят в Бельгию и Нидерланды, откуда через территорию Германии их перебросят в Польшу и к восточным границам НАТО.

При этом вместе с уже имеющимися в Европе военными США их общее количество составит 37 тыс. человек.

Ранее, в ноябре, в Литве прошли двухнедельные военные учения НАТО с участием около 4 тыс. военнослужащих из 11 стран-членов Альянса.

Кроме литовских войск в учениях "Железный волк II" (Iron Wolf II) приняли участие подразделения из Германии, США и Великобритании.

Целью учений на литовском полигоне Пабраде было улучшение взаимодействия между силами стран-членов НАТО. Участники отработали планирование и выполнение наступательных и оборонительных операций.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 декабря, 2019 среда

10 декабря, 2019 вторник

больше новостей

11 декабря, 2019 среда

10 декабря, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать