Снос памятника участникам АТО: полиция Киевщины открыла уголовное производство
Об этом сообщает полиция Киевской области.
"Работники Ирпенского отдела полиции по факту самоуправства открыли уголовное производство по ст. 356 Уголовного кодекса Украины. В рамках которого направлены соответствующие запросы в органы местного самоуправления, чтобы установить ценность и значение памятника. После получения ответов работники полиции определятся с дальнейшими процессуальными действиями", - говорится в сообщении.
Сообщается, что несколько лет назад на земельном участке в г. Ворзель группа участников АТО установила памятный знак погибшим воинам на Востоке Украины.
В дальнейшем местный сельский совет в административных границах выделил земельные участки участникам боевых действий. Надел, где находился памятник, попал в собственность одному из "атовцев".
Отмечается, что остатки памятника в качестве вещественного доказательства находятся в отделе полиции.
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