Снос памятника участникам АТО: полиция Киевщины открыла уголовное производство

11 декабря, 2019, 16:06

По факту сноса памятника участникам АТО полиция Киевщины открыла уголовное производство

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"Работники Ирпенского отдела полиции по факту самоуправства открыли уголовное производство по ст. 356 Уголовного кодекса Украины. В рамках которого направлены соответствующие запросы в органы местного самоуправления, чтобы установить ценность и значение памятника. После получения ответов работники полиции определятся с дальнейшими процессуальными действиями", - говорится в сообщении.

Сообщается, что несколько лет назад на земельном участке в г. Ворзель группа участников АТО установила памятный знак погибшим воинам на Востоке Украины.

В дальнейшем местный сельский совет в административных границах выделил земельные участки участникам боевых действий. Надел, где находился памятник, попал в собственность одному из "атовцев".

Отмечается, что остатки памятника в качестве вещественного доказательства находятся в отделе полиции.