Сенатор США заблокировал проект санкций за вмешательство в выборы

11 декабря, 2019, 11:28

Член сената Конгресса США от Республиканской партии Майк Крэйпо заблокировал попытку демократов принять резолюцию о санкциях за вмешательство в американские выборы

Об этом сообщает The Hill.

По его словам, механизмы, предусмотренные законопроектом, в большей степени предназначены якобы для нападок на администрацию Трампа и республиканцев, а не для защиты от попыток вмешаться в американские выборы со стороны России и других стран. Уточняется, что Крейпо является председателем банковского комитета, который обладает юрисдикцией в отношении санкций.

"Я думаю, что президент Трамп, вероятно, ввел больше санкций против россиян, чем любой президент в нашей истории", - заявил Крэйпо.

Напомним, Комитет Сената США по международным отношениям 11 декабря планировал провести голосование по законопроекту о санкциях против России. Новый законопроект должен был усилить санкции.