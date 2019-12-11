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Espreso.tvМирСенатор США заблокировал проект санкций за вмешательство в выборы

Сенатор США заблокировал проект санкций за вмешательство в выборы


фото: reuters
Член сената Конгресса США от Республиканской партии Майк Крэйпо заблокировал попытку демократов принять резолюцию о санкциях за вмешательство в американские выборы

Об этом сообщает The Hill.

По его словам, механизмы, предусмотренные законопроектом, в большей степени предназначены якобы для нападок на администрацию Трампа и республиканцев, а не для защиты от попыток вмешаться в американские выборы со стороны России и других стран. Уточняется, что Крейпо является председателем банковского комитета, который обладает юрисдикцией в отношении санкций.

"Я думаю, что президент Трамп, вероятно, ввел больше санкций против россиян, чем любой президент в нашей истории", - заявил Крэйпо.

Напомним, Комитет Сената США по международным отношениям 11 декабря планировал провести голосование по законопроекту о санкциях против России. Новый законопроект должен был усилить санкции.

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