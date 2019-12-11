С начала суток на Донбассе ранен один украинский военный
Об этом сообщает штаб ООС.
В течение текущих суток, вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также ручных противотанковых и подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 2 обстрела укреплений Объединенных сил: возле Новомихайловки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Павлополя - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.
1 обстрел позиций украинских защитников зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Зайцевого - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Сегодня, 11 декабря, ранение в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил.
Ситуация на участках разведения сил и средств
На участке разведения №1 ситуация стабильная. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляются автобусом (23 рейса) и двумя электромобилями (17 рейсов). Перевезено более 2600 человек. Также продолжают свою деятельность сотрудники Международного комитета Красного Креста. Представители ГСЧС Украины постоянно проводят обследование местности с обеих сторон дороги на наличие взрывоопасных предметов.
На участках разведения №2 и №3 продолжаются мероприятия по соблюдению режима "Тишина". Обстановка остается стабильной.
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