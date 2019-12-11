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Espreso.tvОбществоС 2021 года ВНО по математике станет обязательным, - Новосад

С 2021 года ВНО по математике станет обязательным, - Новосад

Внешнее независимое оценивание по математике станет обязательным после следующего учебного года

Об этом рассказала министр образования и науки Анна Новосад в интервью РБК-Украина.

Новосад отметила, что ВНО по математике будет двухуровневым. Его сделают обязательным из-за проблем с математическими знаниями у учащихся.

"В 2020 году изменений не будет, а с 2021-го ВНО по математике станет обязательным. Оно будет двухуровневым, но не надо этого пугаться. Нам нужно осознать, что есть проблема с математическими знаниями", - сообщила она.

По словам министра, это должно стать результатом изменения содержания образования.

"Мы должны в целом побороть страх перед математикой - это должно стать результатом изменения содержания образования и методики преподавания. Потому что дети, когда они что-то не понимают, вначале этого боятся, а потом ненавидят. И потом это сопровождает всю жизнь. На самом деле через нормальные методики преподавания, нормальное содержание программы, очень важно этот страх перед предметом побороть. И дать детям уверенность в себе", - добавила она.

  • С 2021 для выпускников школ будет введен двухуровневое ВНО по украинскому языку и математике.
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