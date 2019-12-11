С 2021 года ВНО по математике станет обязательным, - Новосад
Об этом рассказала министр образования и науки Анна Новосад в интервью РБК-Украина.
Новосад отметила, что ВНО по математике будет двухуровневым. Его сделают обязательным из-за проблем с математическими знаниями у учащихся.
"В 2020 году изменений не будет, а с 2021-го ВНО по математике станет обязательным. Оно будет двухуровневым, но не надо этого пугаться. Нам нужно осознать, что есть проблема с математическими знаниями", - сообщила она.
По словам министра, это должно стать результатом изменения содержания образования.
"Мы должны в целом побороть страх перед математикой - это должно стать результатом изменения содержания образования и методики преподавания. Потому что дети, когда они что-то не понимают, вначале этого боятся, а потом ненавидят. И потом это сопровождает всю жизнь. На самом деле через нормальные методики преподавания, нормальное содержание программы, очень важно этот страх перед предметом побороть. И дать детям уверенность в себе", - добавила она.
- С 2021 для выпускников школ будет введен двухуровневое ВНО по украинскому языку и математике.
Читайте также
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно