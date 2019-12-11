Российский ТНТ убрал из эфира сериал "Слуга народа" после первых трех серий

11 декабря, 2019, 22:50

Российский телеканал ТНТ убрал из телеэфира украинский сериал "Слуга народа", главную роль в котором исполнил президент Украины Владимир Зеленский

Об этом сообщают Ведомости.

Первые три серии были показаны в эфире канала, который принадлежит "Газпром медиа" 11 декабря. Ранее в телепрограмме было отмечено, что продолжение сериала будет выходить в эфире ТНТ с 19:00 до 20:30 12 и 13 декабря.

Представитель ТНТ заявил, что канал изначально не собирался показывать больше трех первых серий «Слуги народа» в эфире.

"Вполне первый сезон изначально предназначался для показа только на платформе PREMIER (платная платформа канала в интернете)", - утверждает он.

Анонс ТНТ о ежедневном показе "Слуги народа" в эфире представитель канала назвал "маркетинговым ходом по повышению узнаваемости платформы".