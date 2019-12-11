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Espreso.tvОбществоРоссийский ТНТ убрал из эфира сериал "Слуга народа" после первых трех серий

Российский ТНТ убрал из эфира сериал "Слуга народа" после первых трех серий

Российский телеканал ТНТ убрал из телеэфира украинский сериал "Слуга народа", главную роль в котором исполнил президент Украины Владимир Зеленский

Об этом сообщают Ведомости.

Первые три серии были показаны в эфире канала, который принадлежит "Газпром медиа" 11 декабря. Ранее в телепрограмме было отмечено, что продолжение сериала будет выходить в эфире ТНТ с 19:00 до 20:30 12 и 13 декабря.

Представитель ТНТ заявил, что канал изначально не собирался показывать больше трех первых серий «Слуги народа» в эфире.

"Вполне первый сезон изначально предназначался для показа только на платформе PREMIER (платная платформа канала в интернете)", - утверждает он.

Анонс ТНТ о ежедневном показе "Слуги народа" в эфире представитель канала назвал "маркетинговым ходом по повышению узнаваемости платформы".

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