Российский ТНТ убрал из эфира сериал "Слуга народа" после первых трех серий
11 декабря, 2019, 22:50
Российский телеканал ТНТ убрал из телеэфира украинский сериал "Слуга народа", главную роль в котором исполнил президент Украины Владимир Зеленский
Об этом сообщают Ведомости.
Первые три серии были показаны в эфире канала, который принадлежит "Газпром медиа" 11 декабря. Ранее в телепрограмме было отмечено, что продолжение сериала будет выходить в эфире ТНТ с 19:00 до 20:30 12 и 13 декабря.
Представитель ТНТ заявил, что канал изначально не собирался показывать больше трех первых серий «Слуги народа» в эфире.
"Вполне первый сезон изначально предназначался для показа только на платформе PREMIER (платная платформа канала в интернете)", - утверждает он.
Анонс ТНТ о ежедневном показе "Слуги народа" в эфире представитель канала назвал "маркетинговым ходом по повышению узнаваемости платформы".
- Украинский телесериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли с 11 декабря начинает транслировать российский телеканал ТНТ.
- Украинцы в соцсетях выражают возмущение началом показа на российском телевидении телесериала "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в роли президента Украины.
- Президент России Владимир Путин не смотрел и не собирается смотреть сериал "Слуга народа", в главной роли в котором снялся нынешний президент Украины Владимир Зеленский .
- Российский телеканал ТНТ вырезал шутку о президенте России Владимира Путина из первого эпизода сериала "Слуга народа".
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