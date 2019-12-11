Российские комплексы РЭБ зафиксированы на Донбассе, - InformNapalm
Об этом сообщает InformNapalm .
В конце ноября - начале декабря наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе зафиксировали и отразили в своих отчетах российские станции РЭБ Р-330Ж "Житель", модификацию Р-934 и СБ-636 "Свет-КУ». Соответствующие текстовые сообщения были опубликованы в публичной части отчета СММ ОБСЕ за 28 ноября и 7 декабря.
Однако, эта информация не привлекла должного внимания широкой аудитории и СМИ, возможно, из-за отсутствия визуальных доказательств.
И вот сегодня мы имеем возможность опубликовать для наших читателей уникальные фотоматериалы, подтверждающие эти данные:
Аналитики международного волонтерского сообщества InformNapalm также сравнили эти фото с указанными образцами российской техники и подтверждают, что с высокой степенью вероятности именно станции РЭБ Р-330Ж "Житель", Р-934 и СБ-636 "Свет-КУ" снова были замечены на Донбассе. Хотя российские военные и пытались их спрятать под маскировочными сетками, но характерные элементы станций все равно выдали их пребывание.
Для визуального сравнения компонуем приведенные слайды с другими известными фотографиями указанных комплексов:
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