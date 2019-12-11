Ребекка Хармс: Расследование против Порошенко по поводу Минских соглашений - это тотальный абсурд
11 декабря, 2019, 17:59
Тотальным абсурдом назвала расследование против Петра Порошенко по поводу Минских соглашений сопредседатель делегации в Парламентской ассамблее ЕВРОНЕСТ Ребекка Хармс
Об этом она написала в своем Твиттере, комментируя статью Радио Свобода "Украинские следователи подтверждают расследование измены экс-президента Порошенко". Ребекка Хармс предостерегает, что подобные абсурдные обвинения работают на уничтожение репутации Украины.
"Чувствуется, что некоторые украинцы борются за то, чтобы уничтожить репутацию страны. Это тотальный абсурд!", - пишет Ребекка Хармс.
Feels as if some Ukrainians would compete to destroy the countries reputation.Totally absurd @KyivPost @Hromadske @MaximEristavi @petras_petras @RFE_RLNEWS / RL: Ukraine investigators confirm treason probe of Poroshenko https://t.co / bMB7BfFhQQ- Rebecca Harms (@RebHarms) December 11, 2019
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