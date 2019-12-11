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Espreso.tvОбществоРебекка Хармс: Расследование против Порошенко по поводу Минских соглашений - это тотальный абсурд

Ребекка Хармс: Расследование против Порошенко по поводу Минских соглашений - это тотальный абсурд

Тотальным абсурдом назвала расследование против Петра Порошенко по поводу Минских соглашений сопредседатель делегации в Парламентской ассамблее ЕВРОНЕСТ Ребекка Хармс

Об этом она написала в своем Твиттере, комментируя статью Радио Свобода "Украинские следователи подтверждают расследование измены экс-президента Порошенко". Ребекка Хармс предостерегает, что подобные абсурдные обвинения работают на уничтожение репутации Украины.

"Чувствуется, что некоторые украинцы борются за то, чтобы уничтожить репутацию страны. Это тотальный абсурд!", - пишет Ребекка Хармс.

 

 

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