Ребекка Хармс: Расследование против Порошенко по поводу Минских соглашений - это тотальный абсурд

11 декабря, 2019, 17:59

Тотальным абсурдом назвала расследование против Петра Порошенко по поводу Минских соглашений сопредседатель делегации в Парламентской ассамблее ЕВРОНЕСТ Ребекка Хармс

Об этом она написала в своем Твиттере, комментируя статью Радио Свобода "Украинские следователи подтверждают расследование измены экс-президента Порошенко". Ребекка Хармс предостерегает, что подобные абсурдные обвинения работают на уничтожение репутации Украины.

"Чувствуется, что некоторые украинцы борются за то, чтобы уничтожить репутацию страны. Это тотальный абсурд!", - пишет Ребекка Хармс.