"Интергал-Буд" заявляет, что находится в процессе переговоров относительно захода на строительные площадки Укрбуд

11 декабря, 2019, 22:11

В связи с массовой публикацией в СМИ информации о завершении строительства объектов Укрбуд и обращениями обеспокоенных покупателей, сообщаем:

Компания «Интергал-Буд» официально заявляет, что находится в процессе переговоров относительно захода на строительные площадки Укрбуд, но окончательное решение на данный момент не принято.

Мы по-прежнему ожидаем со стороны акционеров Укрбуд решения ряда вопросов:

Получение официального документа от государственных структур, который подтвердит содействие новому инвестору и гарантирует беспрепятственную работу по достройке объектов Укрбуд Получение поддержки от КГГА в части оформления недостающей разрешительной документации и получения ТУ для подключения объектов Укрбуд к инженерным сетям В случае выполнения п.1, п.2 – предоставление отчетности и данных для аудита, который должен подтвердить ранее предоставленную информацию по техническому и финансовому состоянию объектов Укрбуд, а также юридический статус владения объектами (для подтверждения возможности их передачи новому инвестору)

Мы подтверждаем серьезность своих намерений в этом вопросе, но принимая на себя этот риск и ответственность хотим быть уверены, что акционеры Укрбуд приложили максимум усилий для получения государственной поддержки в решении этой проблемы.