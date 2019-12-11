"Интергал-Буд" заявляет, что находится в процессе переговоров относительно захода на строительные площадки Укрбуд
Компания «Интергал-Буд» официально заявляет, что находится в процессе переговоров относительно захода на строительные площадки Укрбуд, но окончательное решение на данный момент не принято.
Мы по-прежнему ожидаем со стороны акционеров Укрбуд решения ряда вопросов:
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Получение официального документа от государственных структур, который подтвердит содействие новому инвестору и гарантирует беспрепятственную работу по достройке объектов Укрбуд
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Получение поддержки от КГГА в части оформления недостающей разрешительной документации и получения ТУ для подключения объектов Укрбуд к инженерным сетям
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В случае выполнения п.1, п.2 – предоставление отчетности и данных для аудита, который должен подтвердить ранее предоставленную информацию по техническому и финансовому состоянию объектов Укрбуд, а также юридический статус владения объектами (для подтверждения возможности их передачи новому инвестору)
Мы подтверждаем серьезность своих намерений в этом вопросе, но принимая на себя этот риск и ответственность хотим быть уверены, что акционеры Укрбуд приложили максимум усилий для получения государственной поддержки в решении этой проблемы.
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