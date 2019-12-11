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Espreso.tvОбщество"Смотрите, Оркестр Сороса": венгерский дипломат транслировал в Twitter закрытое заседание Совета ЕС

"Смотрите, Оркестр Сороса": венгерский дипломат транслировал в Twitter закрытое заседание Совета ЕС

Золтан Ковач
Золтан Ковач
фото: Twitter
Во вторник, 10 декабря, венгерский дипломат Золтан Ковач осуществлял Twitter-трансляцию с закрытого заседания Совета Евросоюза по вопросам нарушения правовых норм

Об этом сообщает DW.

Официальный представитель венгерского правительства с начала заседания публиковал в Twitter иронические комментарии о событиях, называя представителей Евросоюза "оркестром Сороса".

"Смотрите, кто снова говорит - это оркестр Сороса с участием Веры Журовой (комиссар ЕС по вопросам юстиции, потребителей и гендерного равенства, - ред.), Франса Тиммерманса (вице-президент Еврокомиссии, - ред.) и компании", - написал дипломат.

Представительница Финляндии, председательствующей в Совете ЕС, министр по европейским делам Титти Туппурайнен назвала твиты Ковача "антисемитскими", предупредив, что нарушение конфиденциальности заседания является серьезным нарушением.

Заседание было посвящено действиям парламента Венгрии, принявшего во вторник ряд законопроектов, которые, по мнению критиков, ограничивают независимость судов и возможность протестов в здании парламента.

Один из них, которого оппозиция окрестила "законом намордника", позволяет председателю парламента штрафовать и исключать из заседаний депутатов, если они выражают свой протест у здания парламента.

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