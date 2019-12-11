"Смотрите, Оркестр Сороса": венгерский дипломат транслировал в Twitter закрытое заседание Совета ЕС
Об этом сообщает DW.
Официальный представитель венгерского правительства с начала заседания публиковал в Twitter иронические комментарии о событиях, называя представителей Евросоюза "оркестром Сороса".
"Смотрите, кто снова говорит - это оркестр Сороса с участием Веры Журовой (комиссар ЕС по вопросам юстиции, потребителей и гендерного равенства, - ред.), Франса Тиммерманса (вице-президент Еврокомиссии, - ред.) и компании", - написал дипломат.
Представительница Финляндии, председательствующей в Совете ЕС, министр по европейским делам Титти Туппурайнен назвала твиты Ковача "антисемитскими", предупредив, что нарушение конфиденциальности заседания является серьезным нарушением.
Заседание было посвящено действиям парламента Венгрии, принявшего во вторник ряд законопроектов, которые, по мнению критиков, ограничивают независимость судов и возможность протестов в здании парламента.
Один из них, которого оппозиция окрестила "законом намордника", позволяет председателю парламента штрафовать и исключать из заседаний депутатов, если они выражают свой протест у здания парламента.
# Article7 hearing on #Hungary : Look who's talking - again. It's the #SorosOrchestra feat. @dreynders @VeraJourova @Timmerfrans_EU & co. BLOG: https://t.co/WnZvilL0Qx pic.twitter.com/aLQwmXrUwQ- Zoltan Kovacs (@zoltanspox) December 10, 2019
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