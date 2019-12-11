"Шахтер" - "Аталанта": стали известны стартовые составы команд
11 декабря, 2019, 18:59
11 декабря в 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" в Харькове принимает итальянскую "Аталанту"
Об этом донецкий клуб сообщает в twitter.
Лига чемпионов
Групповой раунд, 6-й тур
11 декабря
Группа С
"Шахтер" (Украина) - "Аталанта" (Италия)
Начало в 19:55
"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Патрик, Степаненко, Тете, Коваленко, Тайсон, Мораес.
Запасные: Шевченко, Хочолава, Маркос, Дентиньо, Марлос, Коноплянка, Соломон.
"Аталанта": Голлини, Масьелло, Дьимсити, Паломино, Госенс, Фройлер, Де Рон Кастано, Пашалич, Гомес, Муриель.
Запасные: Спортьелло, Траоре, Арана, Барроу, Малиновский, Ибанез, Гатебур.
По победой! Наш состав на решающий матч с «Аталантой»- FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 11 декабря 2019
Следите за игрой # ШахтерАталанта онлайн: https://t.co/tWivZRbhOI . pic.twitter.com/1mlzpr3UHC
- 1 декабря в 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" в Харькове будет принимать итальянскую "Аталанту". Матч начнется в 19:55.
- В заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтеру" нужно побеждать в Харькове итальянскую "Аталанту", чтобы не зависеть от результата матча между хорватским "Динамо" и "Манчестер Сити".
Читайте также
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно