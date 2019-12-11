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Espreso.tvСпорт"Шахтер" - "Аталанта": стали известны стартовые составы команд

"Шахтер" - "Аталанта": стали известны стартовые составы команд


фото: shakhtar.com
11 декабря в 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" в Харькове принимает итальянскую "Аталанту"

Об этом донецкий клуб сообщает в twitter.

Лига чемпионов

Групповой раунд, 6-й тур

11 декабря

Группа С

"Шахтер" (Украина) - "Аталанта" (Италия)

Начало в 19:55

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Патрик, Степаненко, Тете, Коваленко, Тайсон, Мораес.

Запасные: Шевченко, Хочолава, Маркос, Дентиньо, Марлос, Коноплянка, Соломон.

"Аталанта": Голлини, Масьелло, Дьимсити, Паломино, Госенс, Фройлер, Де Рон Кастано, Пашалич, Гомес, Муриель.

Запасные: Спортьелло, Траоре, Арана, Барроу, Малиновский, Ибанез, Гатебур.

  • 1 декабря в 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" в Харькове будет принимать итальянскую "Аталанту". Матч начнется в 19:55.
  • В заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтеру" нужно побеждать в Харькове итальянскую "Аталанту", чтобы не зависеть от результата матча между хорватским "Динамо" и "Манчестер Сити".
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