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Espreso.tvОбщество"Путин-Hublot": в России во время показа сериала "Слуга народа" вырезали шутку

"Путин-Hublot": в России во время показа сериала "Слуга народа" вырезали шутку

Российский телеканал ТНТ вырезал шутку о президенте России Владимира Путина из первого эпизода сериала "Слуга народа"

Об этом сообщает российская служба ВВС.

В первой серии сериала герой Зеленского Василий Голобородько выбирает часы. Его помощник говорит, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot (хубло). В ответ Голобородько удивляется: "Путин - хубло"?

В эфире была заметна монтажная склейка.

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