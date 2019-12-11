"Путин-Hublot": в России во время показа сериала "Слуга народа" вырезали шутку
11 декабря, 2019, 20:09
Российский телеканал ТНТ вырезал шутку о президенте России Владимира Путина из первого эпизода сериала "Слуга народа"
Об этом сообщает российская служба ВВС.
В первой серии сериала герой Зеленского Василий Голобородько выбирает часы. Его помощник говорит, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot (хубло). В ответ Голобородько удивляется: "Путин - хубло"?
В эфире была заметна монтажная склейка.
- Президент России Владимир Путин не смотрел и не собирается смотреть сериал "Слуга народа", в главной роли в котором снялся нынешний президент Украины Владимир Зеленский .
Читайте также
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно