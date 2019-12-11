"Мелочь, а приятно" Кабмин отменил обязательное зачитывание лицензионных данных в радиорекламе
11 декабря, 2019, 15:18
Кабинет министров Украины постановил отменить обязательное зачитывание номера и других лицензионных данных в радиорекламе с начала 2020 года
Об этом сообщил в Facebook министр Кабмина Дмитрий Дубилет.
"Рубрика "Мелочь, а приятно". Мы отменили обязательное зачитывание номера и других данных лицензий в радиорекламе для банков, страховых и строительных компаний и для других групп с начала следующего года", - написал Дубилет.
Чиновник отметил, что обязательное зачитывание лицензионных данных является устаревшим и не имеет смысла.
"Во-первых, это отмена не означает, что компании без лицензий смогут рекламироваться. Норма, обязывающая рекламные площадки проверять лицензию, остается. Во-вторых, эта норма, возможно, имела смысл 20 лет назад, а сейчас, в эпоху Гугла, совсем устарела ", - написал Дубилет.
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