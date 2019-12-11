"Липецкая фабрика Зеленского": украинцев возмутила продажа сериала "Слуга народа" российскому телевидению

11 декабря, 2019, 12:30

Украинцы в соцсетях выражают возмущение началом показа на российском телевидении телесериала "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в роли президента Украины

Еспресо.TV сделало подборку сообщений украинских пользователей Facebook по этому вопросу.

"Почти согласен с утверждением о том, что "Слуга народа" на российском телевидении - это Липецкая фабрика Зеленского. Порошенко дискредитировали с помощью этой темы. Он пытался продать фабрику. Но ее имущество и акции арестовали. Таким образом, избавиться от нее было невозможно. Сами россияне вбрасывали эту историю для того, чтобы Порошенко минусовать. Этим охотно пользовались внутренние оппоненты Пороха и борцы с "торговлей на крови", которые почему-то испарились из публичного пространства синхронно со вторым туром выборов. Всех, кто пытался достучаться до умов, сразу же записывали в порохоботы. Так же и здесь. Запуск сериала после того, как Путин не получил от Зеленского желаемого в Нормандии - это первая торпеда со стороны России. Этакий привет от кремлевской мафии, как дохлая рыба - привет от мафии сицилийской. Просто предупреждение о предстоящих мерах", - написал журналист Сергей Высоцкий.

При этом Высоцкий отметил, что в то время, как фабрику невозможно было забрать из РФ, продажу прав на показ сериала можно пересмотреть.

"Во-первых, сериал - не завод. Фабрику нельзя дематериализовать. А пересмотреть продажу прав на показ в России после того, как пошел в политику - можно. Даже деньги можно вернуть, несмотря на жадность. Во-вторых. Во время предвыборной кампании сам Зеленский использовал Липецкую фабрику Рошен как ключевое оружие против Порошенко. Прекрасно понимая, насколько манипулятивным и грязным является этот прием. Но не гнушался, нет! Законы кармы, Владимир Александрович, законы кармы. Не обижайтесь теперь, если ваши оппоненты будут совать вам ваш собственный сериал на ТНТ за шиворот. Так что, господин Зеленский, как там поживает ваш бизнес на крови?" - написал Высоцкий.

Журналист Андрей Кокотюха также вспомнил упреки пятому президенту Петру Порошенко за Липецкую фабрику.

"Барыги! Барыги! Липецкая фабрика! Абырвалг! Все украли Свинарчуки! Между прочим, надо проверить, не причастен ли к этой сделке аутентичный Свинарчук. На митинг! Долой кровавых барыг! Уж не прочь ли?" - написал Кокотюха.

"Работники Липецкой фабрики Рошен долго горевали после ее закрытия в 2017 году, но теперь они хоть смогут посмотреть сериал "Слуга Народа" на канале ТНТ!" - написал пользователь Les Beley.

"Зеленый электорат массово разгоняет сетями отмазку о том, что россияне посмотрят "Слугу народа" на ТНТ и у них сменится власть. ТНТ принадлежит Газпрому. Газпром - это Миллер. Миллер - это Путин. Вот да - Путин лично санкционировал показ комедийного сериала, где в главной роли действующий Президент Украины, чтобы в РФ власть сменилась", - написал пользователь Назар Приходько.

"11 обстрелов наших позиций со стороны российских оккупантов за прошедшие сутки. Мир во всей красе. Господин Зеленский?" - написал экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.