"Голос" хочет изменить закон, чтобы СМИ могли сообщать о фактах "кнопкодавства" в аппарат Рады

11 декабря, 2019, 22:01

Соответствующую поправку внесли члены фракции Александра Устинова и Андрей Осадчук, сообщает "Голос" в Facebook.

"Эта поправка позволит журналистам, которые во время голосования в парламенте заметили, что кто-то из народных депутатов голосует чужой карточкой, подавать заявление о таком нарушении в Аппарат Верховной Рады. К заявлению нужно будет предоставить соответствующие материалы, которые подтвердят факт кнопкодавства ", - говорится в сообщении.