"Голос" хочет изменить закон, чтобы СМИ могли сообщать о фактах "кнопкодавства" в аппарат Рады
11 декабря, 2019, 22:01
Фракция "Голос" внесла поправку в законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу обеспечения личного голосования народными депутатами Украины"
Соответствующую поправку внесли члены фракции Александра Устинова и Андрей Осадчук, сообщает "Голос" в Facebook.
"Эта поправка позволит журналистам, которые во время голосования в парламенте заметили, что кто-то из народных депутатов голосует чужой карточкой, подавать заявление о таком нарушении в Аппарат Верховной Рады. К заявлению нужно будет предоставить соответствующие материалы, которые подтвердят факт кнопкодавства ", - говорится в сообщении.
- Парламент принял в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу обеспечения личного голосования народными депутатами Украины".
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