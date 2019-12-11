"Дело бронежилетов": суд отпустил под домашний арест одного из фигурантов
11 декабря, 2019, 20:47
Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения первому заместителю начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергею Поштаренко на круглосуточный домашний арест
Об этом сообщает Укринформ.
"Назначить меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Доставить немедленно Поштаренко Сергея Витальевича по месту жительства и освободить его из-под стражи", - объявила судья.
Во время заседания Поштаренко заявил, что не нарушал действующего законодательства.
Сторона обвинения настаивала на дальнейшем содержании его под стражей.
О готовности взять на поруки Поштаренко заявили волонтер и активист Алексей Мочанов, начальник Департамента патрульной полиции Киевской области Евгений Жуков и подполковник, экс-командир батальона "Феникс" в составе 79-й отдельной аэромобильной бригады Семен Колейник.
- Напомним, по делу бронежилетов ГБР обвиняет генерал-майора Марченко из-за закупки якобы некачественной партии бронежилетов "Корсар".
- Марченко и его заместитель Сергей Поштаренко был арестован с правом внесения залога по 76 млн грн каждому.
- Государственное бюро расследований вручило подозрение владельцу компании "Темп-3000" - производителю бронежилетов "Корсар".
- Минобороны проверило качество бронежилетов во всех возможных условиях и пришло к выводу, что они соответствуют всем техническим критериям заказа.
- Апелляционный суд Киева оставил под стражей подозреваемого в деле закупки бронежилетов для генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко до 3 января, но уменьшил сумму залога с 76 млн грн до 20 млн грн.
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