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Espreso.tvОбщество"Дело бронежилетов": суд отпустил под домашний арест одного из фигурантов

"Дело бронежилетов": суд отпустил под домашний арест одного из фигурантов

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения первому заместителю начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергею Поштаренко на круглосуточный домашний арест

Об этом сообщает Укринформ.

"Назначить меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Доставить немедленно Поштаренко Сергея Витальевича по месту жительства и освободить его из-под стражи", - объявила судья.

Во время заседания Поштаренко заявил, что не нарушал действующего законодательства.

Сторона обвинения настаивала на дальнейшем содержании его под стражей.

О готовности взять на поруки Поштаренко заявили волонтер и активист Алексей Мочанов, начальник Департамента патрульной полиции Киевской области Евгений Жуков и подполковник, экс-командир батальона "Феникс" в составе 79-й отдельной аэромобильной бригады Семен Колейник.

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