Путин, Трамп и Шредер: Эрдоган назвал лидеров, которые его вдохновляют

11 декабря, 2019, 11:02

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 10 декабря назвал президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина мировыми лидерами, которыми он восхищается

Выступая перед студентами университета в Анкаре, Эрдоган в то же время заявил, что в Европе не хватает вдохновенного лидера, а есть "серьезный кризис руководства и вакуум лидерства", сообщает Радио Свобода.

Трампа Эрдоган похвалил за откровенность.

"Нравится вам или нет, мистер Трамп - важное имя. У него нет скрытой повестки дня. Он говорит мне вещи четко и открыто", - сказал Эрдоган и добавил, что отвечает Трампу взаимностью.

Аналогично и Путина он охарактеризовал, как лидера, который ничего не скрывает и откровенен с Турцией.

Третий действующий лидер, которому симпатизирует Эрдоган, - шейх Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, которого президент Турции назвал "молодым и активным" лидером, поддерживающим бедные страны.

Среди вдохновенных личностей прошлого Эрдоган назвал пророка Магомета и основателя современной Турции Мустафу Кемаля Ататюрка. Отметил он и бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера и экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.

13 ноября президент США Дональд Трамп заявил о "замечательную встречу" с Эрдоганом в Белом доме, одновременно указав, что покупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 создает "серьезные вызовы", которые, он надеется, можно решить.