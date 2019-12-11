Пожар в Одессе: суд избирает директору сгоревшего колледжа меру пресечения

11 декабря, 2019, 13:47

Киевский районный суд Одессы избирает меру пресечения для директора колледжа, в котором из-за пожара погибли 12 человек

Об этом сообщает Радио Свобода.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, на другом заседании сегодня этот же суд будет принимать решение об отстранении Любови Кочерги от должности.

Вчера прокуроры сообщили директору о подозрении в служебной халатности.

"По информации следствия, из-за ненадлежащего выполнения должностным лицом своих непосредственных обязанностей по обеспечению пожарной безопасности в помещении образовательного учреждения возник пожар. Из-за его трагических последствий, по предварительным данным, погибли 12 граждан, еще 4 имеют статус пропавших без вести. Кроме того, в больницы Одессы госпитализировали 31 пострадавшего с ожогами разной степени тяжести и отравлением угарным газом", - сообщили в прокуратуре.