Пожар в Одессе: суд избирает директору сгоревшего колледжа меру пресечения
Об этом сообщает Радио Свобода.
Как сообщает корреспондент Радио Свобода, на другом заседании сегодня этот же суд будет принимать решение об отстранении Любови Кочерги от должности.
Вчера прокуроры сообщили директору о подозрении в служебной халатности.
"По информации следствия, из-за ненадлежащего выполнения должностным лицом своих непосредственных обязанностей по обеспечению пожарной безопасности в помещении образовательного учреждения возник пожар. Из-за его трагических последствий, по предварительным данным, погибли 12 граждан, еще 4 имеют статус пропавших без вести. Кроме того, в больницы Одессы госпитализировали 31 пострадавшего с ожогами разной степени тяжести и отравлением угарным газом", - сообщили в прокуратуре.
- Напомним, 4 декабря в Одессе загорелось помещение колледжа по ул. Троицкой, 25.
- Полиция открыла производство по статье о нарушении правил безопасности.
- В связи с трагедией 8 декабря было объявлено днем траура.
- Полиция установила двух подозреваемых в пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
- Премьер-министр Алексей Гончарук объявил об отставке чиновников, ответственных за пожарную безопасность в Одесской области.
- В результате пожара погибли по меньшей мере 12 человек.
- Директору Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса сообщено о подозрении в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшим тяжкие последствия.
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