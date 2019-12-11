Пожар в Одессе: Кабмин выделил по 200 тыс. грн семьям погибших

11 декабря, 2019, 13:40

Кабинет министров Украины выделил материальную помощь семьям погибших и пострадавшим в результате пожара в Одессе

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram - канале.

"Правительство выделило почти 4 млн грн для ликвидации последствий пожара в Одессе, в частности по 200 тыс. грн семьям погибших при пожаре и по 50 тыс. грн травмированным", - написал Гончаренко.

По его словам, средства направят в ГСЧС и Одесскую ОГА из резервного фонда госбюджета.

Ранее сообщалось, что мэрия Одессы выплатит семьям погибших единовременное пособие в размере от 20 до 120 тыс грн.