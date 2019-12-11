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Espreso.tvОбществоПожар в Одессе: Кабмин выделил по 200 тыс. грн семьям погибших

Пожар в Одессе: Кабмин выделил по 200 тыс. грн семьям погибших


фото: dumskaya
Кабинет министров Украины выделил материальную помощь семьям погибших и пострадавшим в результате пожара в Одессе

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram - канале.

"Правительство выделило почти 4 млн грн для ликвидации последствий пожара в Одессе, в частности по 200 тыс. грн семьям погибших при пожаре и по 50 тыс. грн травмированным", - написал Гончаренко.

По его словам, средства направят в ГСЧС и Одесскую ОГА из резервного фонда госбюджета.

Ранее сообщалось, что мэрия Одессы выплатит семьям погибших единовременное пособие в размере от 20 до 120 тыс грн.

  • В связи с трагедией 8 декабря было объявлено днем траура.
  • Полиция установила двух подозреваемых в пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
  • Премьер-министр Алексей Гончарук объявил об отставке чиновников, ответственных за пожарную безопасность в Одесской области.
  • В результате пожара погибли по меньшей мере 12 человек.
  • Директору колледжа сообщено о подозрении в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшим тяжкие последствия.
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