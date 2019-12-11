Пожар в Одессе: Кабмин выделил по 200 тыс. грн семьям погибших
11 декабря, 2019, 13:40
Кабинет министров Украины выделил материальную помощь семьям погибших и пострадавшим в результате пожара в Одессе
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram - канале.
"Правительство выделило почти 4 млн грн для ликвидации последствий пожара в Одессе, в частности по 200 тыс. грн семьям погибших при пожаре и по 50 тыс. грн травмированным", - написал Гончаренко.
По его словам, средства направят в ГСЧС и Одесскую ОГА из резервного фонда госбюджета.
Ранее сообщалось, что мэрия Одессы выплатит семьям погибших единовременное пособие в размере от 20 до 120 тыс грн.
- В связи с трагедией 8 декабря было объявлено днем траура.
- Полиция установила двух подозреваемых в пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
- Премьер-министр Алексей Гончарук объявил об отставке чиновников, ответственных за пожарную безопасность в Одесской области.
- В результате пожара погибли по меньшей мере 12 человек.
- Директору колледжа сообщено о подозрении в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшим тяжкие последствия.
Читайте также
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно