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Espreso.tvОбществоПолиция задержала блогера за вождение "полицейской" машиной во время съемок социального ролика

Полиция задержала блогера за вождение "полицейской" машиной во время съемок социального ролика


фото: kiev.informator.ua
11 декабря по улицам Киева ездил спорткар Ford Mustang, похожий на машину патрульной полиции. На крыше стояла мигалка, а внутри сидело двое парней в форме, похожей на полицейскую

Об этом сообщает Информатор.

Полиция остановила Mustang возле станции метро "Минская".

Как оказалось, автомобиль сделали "полицейским" известные блогеры Антон Скуратов и Дмитрий Евтушенко . Как ребята сами признались в своих Instagram-stories, тюнинг автомобиля связан исключительно с творческими устремлениями и они не хотели нарушать закон. Предварительно, это была коллаборация блоггеров и сервиса доставки автомобилей из США.

Звезды интернета могут понести наказание по статьям 122-5 (незаконное размещение проблесковых маячков или специальных звуковых сигналов) и 184-3 (незаконное использование физическим лицом на транспортном средстве наименование Национальной полиции Украины или производных от него, в том числе изложенных на иностранном языке).

Впоследствии Евтушенко отпустили.

 

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