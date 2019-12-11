Полиция задержала блогера за вождение "полицейской" машиной во время съемок социального ролика
Об этом сообщает Информатор.
Полиция остановила Mustang возле станции метро "Минская".
Как оказалось, автомобиль сделали "полицейским" известные блогеры Антон Скуратов и Дмитрий Евтушенко . Как ребята сами признались в своих Instagram-stories, тюнинг автомобиля связан исключительно с творческими устремлениями и они не хотели нарушать закон. Предварительно, это была коллаборация блоггеров и сервиса доставки автомобилей из США.
Звезды интернета могут понести наказание по статьям 122-5 (незаконное размещение проблесковых маячков или специальных звуковых сигналов) и 184-3 (незаконное использование физическим лицом на транспортном средстве наименование Национальной полиции Украины или производных от него, в том числе изложенных на иностранном языке).
Впоследствии Евтушенко отпустили.
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