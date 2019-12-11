Полиция задержала блогера за вождение "полицейской" машиной во время съемок социального ролика

11 декабря, 2019, 18:27

11 декабря по улицам Киева ездил спорткар Ford Mustang, похожий на машину патрульной полиции. На крыше стояла мигалка, а внутри сидело двое парней в форме, похожей на полицейскую

Об этом сообщает Информатор.

Полиция остановила Mustang возле станции метро "Минская".

Как оказалось, автомобиль сделали "полицейским" известные блогеры Антон Скуратов и Дмитрий Евтушенко . Как ребята сами признались в своих Instagram-stories, тюнинг автомобиля связан исключительно с творческими устремлениями и они не хотели нарушать закон. Предварительно, это была коллаборация блоггеров и сервиса доставки автомобилей из США.

Звезды интернета могут понести наказание по статьям 122-5 (незаконное размещение проблесковых маячков или специальных звуковых сигналов) и 184-3 (незаконное использование физическим лицом на транспортном средстве наименование Национальной полиции Украины или производных от него, в том числе изложенных на иностранном языке).

Впоследствии Евтушенко отпустили.