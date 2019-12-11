Полиция Дании проводит масштабную операцию в связи с вероятными терактами

11 декабря, 2019, 18:12

В Дании полиция проводит масштабную спецоперацию по всей стране по подозрению возможной подготовки террористического акта

Об этом сообщает Reuters .

Как сообщили в местной полиции, по всей стране проходят операции, связанные с возможной подготовкой к теракту из исламистских мотивов. Спецслужбы вместе с правоохранителями проведут пресс-конференцию.

"В настоящее время полиция проводит масштабные действия", - рассказали в ведомстве.