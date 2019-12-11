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Espreso.tvМирПолиция Дании проводит масштабную операцию в связи с вероятными терактами

Полиция Дании проводит масштабную операцию в связи с вероятными терактами

В Дании полиция проводит масштабную спецоперацию по всей стране по подозрению возможной подготовки террористического акта

Об этом сообщает Reuters .

Как сообщили в местной полиции, по всей стране проходят операции, связанные с возможной подготовкой к теракту из исламистских мотивов. Спецслужбы вместе с правоохранителями проведут пресс-конференцию.

"В настоящее время полиция проводит масштабные действия", - рассказали в ведомстве.

  • Напомним, ранее сообщалось, что в Польше задержали гражданина Украины, подозреваемого в подготовке теракта. Задержанный украинец планировал взорвать автомобиль возле торгового центра в Пулавах. За два месяца до задержания мужчина принял ислам и сменил имя на Мухаммед. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.
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