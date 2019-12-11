Пограничники должны получить 20 новых патрульных кораблей из Франции
Об этом сообщает пресс служба МВД.
Теперь за соответствующий документ должны проголосовать народные депутаты.
Заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров заявил, что данный документ позволит реализовать строительство украинско-французских патрульных кораблей для усиления морской безопасности.
"В течение трех последующих лет Госпогранслужба получит 20 современных, 32-метровых патрульных кораблей компании ОСЕА для работы в акваториях Черного и Азовского морей. Они будут использоваться для охраны государственной границы на воде, операций наблюдения, надзора и контроля, поисково-спасательных операций и противодействия диверсионно-разведывательным группам ", - заявил Гончаров.
Он отметил, что по условиям контракта до 30% производства будет локализовано в Украине. Кроме того, контрактом предусмотрено построение система сервисного обслуживания и подготовки экипажа и технических работников.
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