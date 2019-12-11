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Espreso.tvОбществоПограничники должны получить 20 новых патрульных кораблей из Франции

Пограничники должны получить 20 новых патрульных кораблей из Франции


фото: foto-i-mir
Кабинет министров Украины поддержал проект распоряжения "О представлении на ратификацию ВРУ Рамочного договора между Правительством Украины и Правительством Франции по поводу официальной поддержки усиления морской безопасности и охраны Украины"

Об этом сообщает пресс служба МВД.

Теперь за соответствующий документ должны проголосовать народные депутаты.

Заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров заявил, что данный документ позволит реализовать строительство украинско-французских патрульных кораблей для усиления морской безопасности.

"В течение трех последующих лет Госпогранслужба получит 20 современных, 32-метровых патрульных кораблей компании ОСЕА для работы в акваториях Черного и Азовского морей. Они будут использоваться для охраны государственной границы на воде, операций наблюдения, надзора и контроля, поисково-спасательных операций и противодействия диверсионно-разведывательным группам ", - заявил Гончаров.

Он отметил, что по условиям контракта до 30% производства будет локализовано в Украине. Кроме того, контрактом предусмотрено построение система сервисного обслуживания и подготовки экипажа и технических работников.

 

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