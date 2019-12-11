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Espreso.tvМирПочти $2 трлн: нефтяная компания Saudi Aramco стала самой дорогой в мире

Почти $2 трлн: нефтяная компания Saudi Aramco стала самой дорогой в мире


фото: reuters
Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco в первый день торгов подорожала на бирже и стала самой дорогой в мире, с рекордной отметкой 1,88 триллиона долларов

Об этом сообщает Financial Times.

По итогам 2018 года чистая прибыль Saudi Aramco составила более 111 млрд долларов, за первое полугодие 2019 года - почти 47 млрд.

Таким образом, капитализация Saudi Aramco более чем в полтора раза обошла Apple и Microsoft ($1,19 трлн и $1,15 трлн соответственно). Для сравнения, капитатализация крупнейшей российской нефтегазовой компании "Роснефть" составляет $73 млрд (более чем в 20 раз меньше Aramco), "Газпрома" - $89 млрд.

Напомним, управление по рынку капитала Саудовской Аравии одобрил частичное размещение на рынке акций государственной нефтяной компании Saudi Aramco. При этом сама Saudi Aramco заявила, что публичное размещение пройдет на саудовской бирже Tadawul. Предложение будет состоять из продажи части акций, принадлежащих государству. Окончательная цена и объем размещения будут объявлены позже.

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