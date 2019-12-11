Первый в мире коммерческий электрический самолет взлетел в Канаде
Об этом сообщает AFP24 , передает РБК-Украина.
"Все прошло безупречно. Все, что мы могли ожидать и мечтать о первом электрическом самолете, случилось", - сказал генеральный директор Рой Ганзарски.
По словам Ганзарски, хотя короткий испытательный полет длился всего 15 минут, этого было достаточно, чтобы показать, что у самолетов с электрическим двигателем будущее в коммерческой авиации.
"Это доказывает, что коммерческая авиация полностью в электрической форме может работать", - сказал он.
Сообщается, что Harbour Air и MagniX надеются получить одобрение на установку двигателей для остального парка авиакомпании и начать использовать самолеты с электрическим приводом для перевозки пассажиров к 2022 году на своих 12 маршрутах в США и Канаде.
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