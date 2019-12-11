Пентагон прекратил обучение саудовских военных в США после стрельбы на базе во Флориде
11 декабря, 2019, 13:29
Пентагон прекратил обучение саудовских военнослужащих в Соединенных Штатах после стрельбы на базе ВМС США во Флориде
Как сообщает DW, в течение 10 дней все курсанты из Саудовской Аравии и других стран, которые проходят обучение в США, должны пройти проверку на предмет безопасности.
Саудовские военные, которые учатся на пилотов, временно отстранены от полетов.
Напомним, утром 6 декабря на авиабазе ВМС США в Пенсакола, штат Флорида, произошла стрельба.
В результате погибли четыре человека, в том числе стрелок.
В ходе перестрелки получили ранения два заместителя шерифа округа Эскамбиа и еще шесть человек.
Вскоре стало известно, что стрелком оказался военнослужащий ВВС Саудовской Аравии.
После стрельбы задержали шестерых саудовцев.
Федеральное бюро расследований расценило инцидент на базе во Флориде как теракт.
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